Качинский ДОФ передадут городу

Здание Дома офицеров в Каче передадут в собственность города и в дальнейшем планируют отремонтировать. Об этом на заседании своего правительства 7 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Этот Дом культуры был передан от Министерства обороны и каким-то образом оказался на плечах Качинского муниципалитета. Наверное мы какое-то промежуточное решение принимали. Надо его в Центр эффективного использования вернуть. И обеспечить его функционирование, — распорядился глава города.

Он дал поручение городским чиновникам еще до официальной передачи объекта взять на себя оплату электричества и прочие платежи.

М.Развожаев также поручил сделать обследование конструкций здания, чтобы понять размер будущих бюджетных трат на проектирование. В перспективе в этом здании предполагается создать многофункциональный культурный центр.

— Доложите мне отдельно, чтобы центр эти работы заказал, — обратился он к своему первому заместителю Алексею Парикину.