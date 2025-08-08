Херсонские арбузы есть можно

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора по Херсонской области в рамках госзадания отобрали пробы арбузов на полях ООО «Рассвет» — одного из крупнейших хозяйств, расположенном в Скадовском муниципальном округе. Предприятие специализируется на выращивании бахчевых культур: площадь посадок арбузов составляет 20 га.

Отобранные образцы направили в лабораторию Симферополь для проведения комплексных исследований.

«По результатам протокола испытаний от 30 июля — в продукции не выявлено превышения остаточного количества пестицидов и нитратов. Все исследованные показатели соответствуют установленным нормам безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В рамках плановой работы по обеспечению качества и безопасности сельскохозяйственной продукции инспекторы Россельхознадзора в Херсонской области проверяли арбузы, дыни, а также различные овощи. Всего отобрано и проанализировано более 30 образцов. По результатам исследований все они безопасны для потребителей.