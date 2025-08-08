Есть деньги на ремонт шести причалов

Всего на модернизацию причалов для пассажирских катеров у Графской пристани, на Северной стороне, в Инкермане и на Радиогорке запланировано потратить 1,6 млрд рублей.

Правительство Севастополя перераспределило средства субсидий из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя на 2025-2027 годы.

Согласно документу, запланированные ремонты причалов пассажирских катеров проведут в 2026 и 2027 годах, а всю проектную документацию подготовят уже в текущем году.

Сначала отремонтируют пирс №147 у Графской пристани и причал №10 на Северной стороне. Строительно-монтажные работы обойдутся в 107,63 млн рублей и 134,8 млн рублей соответственно и будут выполнены в 2026 году.

Еще четыре причала ждет более сложная модернизация, которая затянется на два года. Если все пойдет по плану, то строительство этих сооружений завершат в 2027 году. На модернизацию причала №146 у Графской пристани на 2026-2027 год выделены 270,8 млн рублей; на причал №11 с двумя литерными причалами на Северной стороне — 473 млн рублей; на причал №46 в Большом Инкермане — 195 млн рублей; причал в бухте Матюшенко в микрорайоне «Радиогорка» обойдется в 258,3 млн рублей.

Госконтракты на проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции трех причалов заключены с ПАО «Мостотрест». Также оно подготовит документацию для строительства пассажирского причала на Радиогорке.