Житель Севастополя получил 14 лет лишения свободы за госизмену

Установлено, что с декабря 2023 по апрель 2024 года В.Макаров был завербован через интернет-мессенжер сотрудником СБУ для конфиденциального сотрудничества против безопасности Российской Федерации. По заданию представителя украинской спецслужбы мужчина забрал из подготовленного для него тайника мобильный телефон с необходимым программным обеспечением. С апреля по июнь 2024 года он снимал на телефон и отправлял вербовщику фотографии и сведения о расположении вооружения и военных объектов ВС РФ.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли преступную деятельность В.Макарова: задержали и арестовали.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание — 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.