В СевГУ на бюджет зачислены 1847 студентов

В Севастопольском государственном университете издан приказ за подписью ректора о зачислении абитуриентов 2025 года на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета.

В приказе перечислены имена абитуриентов, зачисленных в ряды студентов в рамках контрольных цифр приема на бюджетную форму обучения, сообщил «Севастопольской газете» сообщил ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Александр Митус.

По его словам, общее количество зачисленных на бюджет составляет 1847 человек, 341 из них — это абитуриенты, зачисленные по целевой квоте, инвалиды, дети-сироты, участники СВО и их дети.

— Основная тенденция, преобладающая с начала приема, сохранилась. Она состоит в том, что основная масса абитуриентов взаимодействует с приемной комиссией через портал Госуслуг, — рассказал А.Митус.

Следующий приказ будет касаться внебюджетной формы обучения, списки со статусом «Зачислен» на платной основе можно будет увидеть 29 августа. Тогда же будет подведен итог приемной кампании 2025 года в целом.