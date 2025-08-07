Снимают фильм об Александре Казарском

Фильм о легендарном флотоводце снимает съемочная группа севастопольского продюсера и режиссера-документалиста Вячеслава Варлагина. В нее вошли военные историки – преподаватели Севастопольского государственного университета.

Поскольку командир брига «Меркурий» капитан-лейтенанта Александр Казарский родом из белорусского города Дубровно, находящегося в современной Витебской области, члены съемочной группы отправились туда, чтобы на месте узнать, каким образом и почему А.Казарский стал военным моряком.

«Мы приехали сюда, чтобы отыскать следы рождения, детства и родства Казарского. Эта поездка готовилась долго и организовывалась сложно», — написал в соцсети один из авторов сценария фильма, доцент СевГУ Вадим Хапаев.

«Севастопольская газета» поинтересовалась у него результатами поездки.

— Это будет документальный фильм?

На самом деле, это целый проект, который называется «Бриг №1». Он посвящен биографии Александра Ивановича Казарского и истории брига «Меркурий». Проект реализуется по гранту Президентского фонда культурных инициатив, его исполнитель — Севастопольская региональная общественная организация «Знание».

Дело в том, что «Бриг №1» — это первое название «Меркурия», которое было дано ему при закладке. Он действительно стал самым знаменитым бригом в истории русского флота.

Главное, что запланировано в рамках проекта, — съемка четырехсерийного документального фильма, в котором мы рассказываем о Казарском: от его рождения до смерти, а также о бриге «Меркурий»: от постройки до знаменитого боя 14 мая 1829 года.

Помимо фильма, будет издан сборник статей и документов, посвященных Казарскому и «Меркурию». Контрольная дата выхода и того, и другого — конец сентября — октябрь 2025 года.

— Что удалось узнать в Белоруссии?

— Наша поездка в Белоруссию была предопределена местом рождения Казарского. И еще тем, что Белоруссия является одной из отправных точек строительства Черноморского флота. Кому-то это покажется странным, но, как известно, основатель Черноморского флота — Григорий Потемкин — был основателем и черноморского кораблестроения.

Так вот, черноморское кораблестроение очень тесно связано с восточными белорусскими землями, расположенными по течению Днепра в пределах Белоруссии. Потемкин получил земли в Восточной Белоруссии после ее присоединения к России в 1772 году, построил там большую судостроительную верфь в городе Кричев (сейчас в Могилевской области). Там было создано отделение Черноморского адмиралтейства.

Строили гребные суда для Черноморского флота, изготавливали многие изделия для парусных кораблей, например, якоря. Там было развито металлургическое производство. В Восточной Белоруссии плели канаты, ткали паруса, изготавливался позумент для офицерской формы. Все это было на землях Потемкина в городе Дубровно и его окрестностях.

— Это как-то вплетено в канву фильма?

— Мы хотим показать в фильме, что Казарский, родившись сухопутном регионе, совсем не случайно стал морским офицером, потому что Белоруссия и его родной город Дубровно были тесно связаны с Черноморским флотом.

Мы отсняли эти места, побывали в музеях, общались с краеведами. Я также выступил с открытой лекцией перед учителями, школьниками, краеведами, ветеранами и общественниками Дубровно. Мы покажем реку Днепр, в которой учился плавать Саша Казарский.

— Расскажите о съемочной группе.

— Продюсером и режиссером фильма является севастополец, исторический кинодокументалист Вячеслав Варлагин, авторы сценария – я и мой ученик военный историк Евгений Абаев, который по биографии Казарского и истории брига «Меркурий» в прошлом году защитил магистерскую диссертацию.

В основу сценария как раз и положена эта диссертация. Плюс к этому, мы пишем еще большую, гораздо более объемную по содержанию, монографию под названием «Война и мир Александра Казарского». Рассчитываем закончить работу в этом году и в следующем году ее издать.

— Того же содержания, что и фильм?

— Там будет огромное количество абсолютно новых сведений о рождении, происхождении и деятельности Казарского. В том числе, когда он служил в качестве флигель – адъютанта императора. Монография также включит информацию об обстоятельствах его смерти.

— До сих пор ведь история смерти Казарского покрыта завесой тайны?

Да, она во многом загадочна. По интернету ходят разные слухи и домыслы, а мы на основе архивных документов разгадаем их и предъявим читателям. Частично, это будет в фильме, но гораздо более подробно — в книге.