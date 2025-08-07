Россия переходит на единое информационное пространство процессов госуправления

Единый контур объединит существующие государственные информационные системы (ГИС) для документооборота, подготовки нормативных актов и хранения документов. Соответствующее постановление Правительства РФ подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

Бесшовное взаимодействие между системами, единая нормативная и справочная информация, единые сквозные процессы позволят сократить внутриведомственный и межведомственный документооборот, уменьшить сроки подготовки и согласования проектов нормативных актов.

Кроме того, интеграция систем между собой повысит прозрачность процессов документооборота — от отслеживания истории изменения документов в системах до контроля статуса исполнения.

В единый контур информационного пространства процессов госуправления войдут такие системы, как ГИС «Нормотворчество», СЭД Аппарата Правительства Российской Федерации, ГИС «Платформа «Центр хранения электронных документов», ГИС «Типовое облачное решение системы электронного документооборота», подсистема для электронного обмена документами с пометкой «Для служебного пользования» и иные облачные и технологические подсистемы.

Оператором единого информационного пространства, согласно постановлению, назначается Минцифры.