Предлагают еще раз обсудить реконструкцию Казачинского шоссе

Общественные обсуждения проекта изменений в документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство и реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья уже идут.

Как сообщается на сайте департамента архитектуры, «автомобильная дорога находится в пределах городской застройки и портовых предприятий и имеет дополнительное направление до Фиолентовского шоссе в пределах жилой застройки и садовых товариществ. Обоснование границ земельного участка, необходимого для размещения объекта, обусловлено принятыми планировочными решениями и существующими границами земельных участков».

С документацией можно будет ознакомиться на сайте департамента в разделе «Общественные обсуждения» на https://dag.sev.gov.ru/ с 12 августа. Предложения и замечания принимают до 29 августа.

Будут строить еще три года

Подготовка к реконструкции дороги в бухту Казачью с многоуровневой развязкой на Камышовском шоссе и прокладкой новой дороги — из Казачьей до Фиолента — идет уже около семи лет. Первоначально строительные работы должны были начать в 2020 году, а завершить — в 2021-м.

В феврале 2023 года правительство России сформировало перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые должны быть построены в 2023-2027 годах с использованием федеральных средств. По этому документу окончание реконструкции Казачинского шоссе и строительство новой дороги из Казачьей на Фиолент были запланированы на 2026 год.

А в постановлении правительства Севастополя от июля текущего года о перераспределении средств субсидий из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя говорится, что на строительство дороги на 2026 год выделено 111,6 млн рублей, на 2027-й — 8,3 млрд рублей, на 2028-й — 3,1 млрд рублей.

Поскольку проект большой, строить его будут в три этапа. Первым — соединят микрорайон «Казачья бухта» с Фиолентовским шоссе по улице Дорической. Второй этап включает устройство двухуровневой развязки на пересечении улицы Правды и Казачинского шоссе. Третий — реконструкция улицы Казачьей.

В первоначальном проекте предполагалось, что для реконструкции будет изъято 49 земельных участков, в том числе массив гаражей.