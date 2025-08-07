Питьевой воды хватает

Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его данным, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока составляла около 75,8 млн куб.м, наливных водохранилищ — 29,4 млн куб.м.

В Симферополе подача воды составляет до 80 тысяч куб. м в сутки из подземных источников.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало следующие данные: «общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу августа 2025 года составил 90,61 млн куб.м , что на 12,24 млн куб.м меньше, чем месяц назад и на 51,32 млн куб.м меньше, чем к началу августа 2024 года». Обычно в этих данных учтен и объем воды в Чернореченском водохранилище.

Как сообщили синоптики, в июле в Крыму погоду определяли тропические воздушные массы, поэтому было сухо и тепло. В отдельные дни в предгорных районах дневные температуры воздуха достигали +38...+39 градусов, а средняя за месяц температура воздуха оказалась на 2,6 С выше многолетней нормы, составив 26,0 С.

На всей территории полуострова в бассейнах рек наблюдался значительный недобор осадков. В результате длительной засухи в Крымских горах, где берут свое начало реки, рано установился период глубокой летней межени. Река Альма, выше Партизанского водохранилища, пересохла в июне. Значительно истощились запасы карстовых вод. В течение месяца происходило постепенное истощение водности, а выпавшие локально незначительные осадки не способствовали улучшению гидрологической обстановки на реках. В 20.00 часов 26 июля пересохла река Черная в верховье, прекратилось поступление воды в Чернореченское водохранилище.