Орден для маэстро Кима

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден дирижер и художественный руководитель Севастопольского симфонического оркестра Владимир Ким. Указ о награждении подписал Президент Российской Федерации.

«Это заслуженное признание человека, который создал оркестр, объединил профессиональных музыкантов и стал автором многих важных культурных проектов для Севастополя и всей страны. Благодаря его работе оркестр занимает уникальное место в музыкальной жизни города и с каждым сезоном расширяет свою аудиторию», сообщил об указе губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях.

В свою очередь, сам В.Ким рассказал «Севастопольской газете», что узнал о награде в последний день июля, а о дате вручения ордена будет объявлено дополнительно. Пока ему известно лишь, что награжденных много, и среди них есть советский и российский кинодраматург, режиссер, художник-постановщик, актер Александр Адабашьян.

— Эта награда никоим образом не меняет мои планы. Я воспринимаю это признанием моей 37-летней работы по созданию оркестра. Это ведь не просто механический сбор музыкантов для участия в концертах и фестивалях, а бесконечный процесс совершенствования механизма под названием «симфонический оркестр», — поделился В.Ким.

Он также отметил невероятное разнообразие репертуара Севастопольского симфонического оркестра: от Стравинского и Шнитке до Баха и Бетховена. Только в этом полугодии оркестранты дали 34 концерта с разной программой.

В.Ким также поделился своими мечтами и планами:

— Намереваюсь реанимировать исполненную лет 20 назад музыку Алемдара Караманова «Месса Херсонесу». Теперь, когда когда Херсонес приобретает новое величие и фантастический смысл, месса могла бы обрести новое звучание. Осталось разве что решить некоторые организационные вопросы.

Как всегда, у маэстро много творческих планов. Так, уже 29 августа Севастополе станет местом проведения оперного концерта с участием звезд Мариинского театра. Впереди — концерты, фестивали. концерты...

Справка

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» — государственная награда Российской Федерации, учрежденная Указом Президента Российской Федерации №460 от 9 августа 2021 года для поощрения граждан Российской Федерации и иностранных граждан, за заслуги в сфере культуры и искусства.