Нужны специалисты для проектирования будущего

На мероприятие пригласили ректоров и преподавателей российских вузов, которым предстоит разрабатывать и внедрять новый профессиональный стандарт социальных архитекторов.

Что такое социальная архитектура и социальный архитектор? Как формировать команды, способные запускать устойчивые изменения в регионах? Какие формы кооперации власти, бизнеса и общества позволят добиваться ощутимых социальных эффектов? Все эти вопросы обсуждались на конференции.

С ключевым докладом выступил начальник Управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он рассказал о серьезных изменениях, которые происходят в мире и затрагивают геополитику, экономику, сферы коммуникаций, технологий и другие области жизнедеятельности человека.

По его мнению, сегодняшний мир — это турбулентный мир. В этих условиях необходимо сделать точный прогноз изменений: насколько технологии заменяют социальную ткань, а дальше — проектировать эти изменения. Заниматься проектами, которые бы актуализировали традиционные ценности и решали проблемы от местного до федерального уровня. Для этого нужны специалисты, сформулировал тезисы А.Харичев.

«Социальная архитектура» — целенаправленное совершенствование структуры гражданского общества путем проектирования общественных изменений во взаимодействии государства, общества и бизнеса. Это новая управленческая логика, основанная на совместной работе над изменением среды и качества жизни людей. Устоявшийся ранее термин «социальная инженерия» вызывает напряжение, поскольку «технологии» использовали в том числе в негативных целях. Поэтому новая сущность получила более точное и не раздражающее определение «социальная архитектура».

А.Харичев привел примеры практик социальной архитектуры — это организация общественных слушаний, проекты инициативного бюджетирования, работа с участниками СВО и членами их семей, экологическая проблематика, работа с молодежью и патриотическое воспитание, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, продвижение традиционных ценностей, популяризация здорового образа жизни, развитие механизмов обратной связи, просветительская деятельность. Лектор отдельно остановился на таких мегапроектах, как «Волонтеры Победы», «Россия — страна возможностей», международная выставка-форум «Россия», «Бессмертный полк» и других.

На конференции также шла речь о том, как важно прогнозировать вызовы и угрозы, которые есть и на которые нужно найти ответы. Среди ключевых вызовов для России выделили демографический и вызов суверенитета (военного, политического, экономического, технологического).

Для будущих социальных архитекторов была поставлена задача — построить большой проект «В России – жить», чтобы элита идентифицировала себя со страной, чтобы подрастало поколение, для которого было бы главным чувство ответственности за себя, семью, страну, а не чувство свободы и удовлетворения своих потребностей.

В настоящее время в России проводится конкурс социальных архитекторов. Он завершится в октябре этого года. У организаторов появляется набор «активных, молодых, энергичных социальных архитекторов». Также в этом учебном году МГУ, МГИМО, РГГУ и другие учебные заведения начнут обучение по этому направлению.

«Социальный архитектор — профессия будущего, без которой управление в будущем будет невозможно. Очень многое, что мы сегодня делаем в Севастополе как раз укладывается в параметры социальной архитектуры. Пока на базовом уровне реагируем на вызовы, работаем с проблемами. Очень важно и прогнозировать будущие процессы и, конечно, специалисты в этой области очень нужны», — прокомментировал начало работы конференции губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он пообещал, что магистратура для социальных архитекторов появится и в Севастопольском государственном университете.