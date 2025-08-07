ЛДПР добивается законодательного обеспечения детского отдыха

По инициативе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в Госдуму внесен законопроект, призванный гарантировать полноценный и доступный отдых для всех российских детей. Фракция ЛДПР рассчитывает на принятие этого важного для многих российских семей документа уже в осеннюю сессию.

Детский отдых продолжает дорожать. Проблема не нова — с ней сталкиваются тысячи семей по всей стране. В начале лета ЛДПР провела мониторинг ситуации в регионах, и результаты показали, что в большинстве регионов путевки в лагеря подорожали на 10-30%, а местами и до 40%. Всё это отражается на главном: дети остаются летом дома, потому что полноценный отдых для многих уже недоступен.

Забота о детях — один из важнейших ориентиров для любой здравой политики. Особенно сейчас, когда в центре внимания стоит поддержка семьи, укрепление демографического потенциала и формирование ответственного поколения. Летний отдых ребенка — это не развлечение, а важный элемент воспитания, социализации и оздоровления.

В ЛДПР уверены: решение этого вопроса требует системного подхода. При этом особое внимание следует уделять поддержке многодетных семей, а также семьям участников СВО. Они остро нуждаются в дополнительной помощи — как на федеральном, так и на региональном уровнях.

В Севастополе, например, уже действует региональный закон №114-ЗС, согласно которому дети участников СВО получают путёвки вне очереди. Этот механизм уже работает и даёт ощутимый результат.

Под руководством Леонида Слуцкого ЛДПР разработала пакет федеральных законопроектов, направленных на упрощение доступа к лагерям и снижение финансовой нагрузки на родителей. В числе инициатив — введение сертификатов, частично компенсирующих стоимость путёвок и дающих возможность семьям выбирать подходящие учреждения. Это поможет сделать отдых более доступным и гибким по формату.

Также, по мнению представителей ЛДПР, необходимо пересмотреть структуру финансирования лагерей. Снижение затрат на коммунальные и эксплуатационные нужды может повлиять на конечную стоимость путёвки.

Как обстоят дела с детским отдыхом в Севастополе, мы решили узнать у координатора реготделения ЛДПР Ильи Журавлева.

«У нас ситуация в чем-то лучше, чем в среднем по регионам, но она по-прежнему далека от идеала», — заявил И.Журавлев.

Как сообщил депутат, на сегодня в городе функционируют три лагеря — два государственных и один частный. Они работают качественно, на хорошем уровне.

«Недавно прошел «родительский день», и представители родительского комитета города лично убедились в высоком уровне организации: современные интерьеры, хорошее питание, доброжелательный персонал, ухоженная территория», – отметил депутат. Однако, по его словам, проблема доступности остаётся актуальной. Количество желающих отправить детей на оздоровление ежегодно превышает возможности города. Социальная нагрузка на Севастополь выше, чем во многих субъектах: здесь живут военнослужащие, многодетные семьи, семьи участников СВО.

«Несмотря на системную работу, не все дети попадают в лагеря, — посетовал представитель ЛДПР. — Многие вынуждены отказываться от отдыха из-за нехватки мест. И этот вопрос нельзя откладывать».

По словам И.Журавлева, сегодня перед севастопольской ЛДПР стоит важная задача: добиться включения в федеральную целевую программу (ФЦП) реконструкции трех ранее функционировавших лагерей — «Алсу», «Чайка» и «Омега». Это позволит не только вернуть в систему дополнительный фонд мест, но и повысить уровень качества и условий для детского отдыха.

И.Журавлев считает, что необходимо также рассмотреть возможность закупки мест в лагерях соседних регионов. «Такая практика уже применяется в других субъектах РФ, и этот опыт может быть полезен и для Севастополя», — считает политик.

В целом же ЛДПР сегодня четко сформулировала свою позицию: детский отдых должен стать доступной нормой, а не исключением. Как заявил Л.Слуцкий, партия добивается, чтобы каждая семья, независимо от дохода и статуса, могла рассчитывать на поддержку и участие государства в гарантированном отдыхе детей.

Комментируя внесенный на рассмотрение законопроект ЛДПР «О детском отдыхе», политолог Максим Соловьев отметил: «Слуцкий в очередной раз поднял важную и болезненную для многих россиян проблему и вывел ее на первый план. Более того, он продемонстрировал единство и мобильность рядов ЛДПР, подключив к решению своих представителей в большинстве регионов страны».

По мнению М.Соловьева, такой подход к работе, помимо вполне очевидной пользы, вполне способен привлечь под знамена ЛДПР значительное число новых сторонников в регионах.