11 поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути

«В пути следования задерживаются поезда «Таврия» (время задержки на 09:00 мск). В Крым: № 585 Волгоград – Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4,5 часа; № 92 Москва – Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа; № 173 Москва – Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4,5 часа; № 163 Москва – Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5 часов; № 28 Москва – Симферополь, отправлением 06.08, задержка 3,5 часа; № 179 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 05.08, задержка 3 часа; № 474 Смоленск – Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1 час», – цитирует сообщение перевозчика ТАСС.

Из Крыма задерживаются поезда: № 178 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 6 часов; № 174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 5,5 часа; № 92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 5 часов; № 98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1,5 часа.

В компании отметили, что время задержки в пути может измениться. «Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — пояснил перевозчик.

Ранее в телеграм-канале «Оперативный штаб Краснодарского края» сообщили, что семь пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена, движение по второму пути осуществляется с интервалами и ограничением скорости. На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.

По данным Минобороны России, в течение ночи с 23.30 мск 6 августа до 6.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 — над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, 10 — над территорией Ростовской области, 9 — над территорией Краснодарского края, 8 — над акваторией Черного моря, 7 — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Орловской области.