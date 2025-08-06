Во всех приграничных регионах должен действовать режим поддержки волонтеров

Федеральное агентство по делам молодежи должно заняться поддержкой волонтерства не только в Донбассе и Новороссии, но и во всех приграничных регионах. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства скорректировал документ о поддержке волонтерского движения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Теперь федеральные власти должны особенно поддерживать волонтеров также на территориях «Республики Крым, <...> Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, <...> Курской, Ростовской <...> областей и города Севастополя», сообщает ТАСС.

Росмолодежь будет заниматься такой работой вместе с ассоциацией «Добро.рф», предписывается в указе. Правительство России должно скорректировать свои акты в соответствии с решением главы государства в трехмесячный срок.

Указ устанавливает компенсации волонтерам, получившим увечья, — до 4 млн рублей, а также семьям погибших добровольцев — по 5 млн рублей.