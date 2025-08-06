В Армянске опять проблемы с накопителем кислоты

Интенсивное испарение химических веществ зафиксировано на заводе «Титан» в городе Армянске на севере Крыма, где из-за жаркой погоды сильно нагрелся кислотонакопитель, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

«В связи с высокой температурой воздуха содержимое кислотонакопителя завода «Титан» в Армянске значительно нагревается, что способствует интенсивному испарению химических веществ. <...> Руководство предприятия приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду», — цитирует премьера Крыма ТАСС.

На заводе функционирует цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель подается около 80 тысяч куб.м пресной воды и около 1,2 тонны известковой суспензии для минимизации испарения. Сейчас уровень жидкости в накопителе оптимальный — 1,50 м.

В Армянске работает стационарный круглосуточный пост наблюдения Центра лабораторного анализа и технических измерений», по результатам их замеров содержание хлорида водорода в пределах нормы и составляет 0,075 мг/кубометр, показатели диоксида серы и сероводорода — ниже предела обнаружения. Дополнительные замеры в селах Волошино и Суворово также подтвердили отсутствие превышений.

По данным с сайта Росгидромета, 6 августа в Армянске ожидается до 35 градусов тепла, ясно. Температура воздуха 30-35 градусов сохранится в течение недели.

В августе 2018 года в Армянске из-за продолжительной жары, длительной засухи произошел химический выброс содержимого кислотонакопителя завода «Титан»: на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты.