Уличные указатели в центре будут с завитушками

Всего будет два типа указателей: с завитками и без. Первый будут устанавливать в границах исторического поселения города Севастополя — это его центральная часть. Более простые — на остальной территории.

Столбы для указателей сделают серыми высотой в три метра, сами таблички — «информационные поля» — будут белыми, а текст на них с вензелями — черным. На одном столбе предполагается размещение от двух до четырех «информационных полей».

Названия улиц будут дублировать латинскими буквами без перевода: никаких «street» и «square» — только «ul.» и «pl.».

Указатели направления элементов улично-дорожной сети будут изготавливать из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивым к воздействию климатических условий.