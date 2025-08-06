Сын сиделки украл у ее подопечного семейные реликвии

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Севастополю задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в кражах.

Предварительно установлено, что ночью злоумышленник через открытую дверь зашел в квартиру на первом этаже, где спал хозяин. Фигурант похитил мобильный телефон и семейные реликвии, которые оставили фронтовики — отец и тесть потерпевшего — ордена, медали и два кортика. Среди наград — два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги».

Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение и задержали подозреваемого. Оказалось, что его мать ухаживает за хозяином обворованной квартиры. Похищенное мужчина сбыл в ближайший антикварный магазин, вырученные деньги потратил на свои нужды. Выяснилось, что задержанный подозревается в еще одной краже — мобильного телефона у случайного знакомого в парке.

«Ордена, медали, кортики и мобильные телефоны изъяты и возвращены законным владельцам», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и о «Незаконном обороте оружия». Мужчина заключен под стражу.

Решается вопрос о квалификации действий скупщика как незаконного приобретения государственных наград.