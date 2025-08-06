Подпорную стену на ул.Адмирала Макарова достроят до конца года

Склон напротив домов №11 и №13 укрепят подпорной стеной, построив ее на старом фундаменте. Обойдется это городскому бюджету в 25 млн рублей.

Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства подписало контракт с московским ООО «Объединенная сервисная компания» (ООО «ОСК») на выполнение строительно-монтажных работ на подпорной стене в районе ул. Адмирала Макарова.

За пять месяцев подрядчик подготовит территорию для строительных работ: вырубит кустарник и деревья, которых там немало, демонтирует часть старых конструкций, подготовит фундамент, установит каркас, произведет бетонирование. Кроме этого предусмотрено устройство дренажа и водоотведения, а также монтаж лестниц и перильных ограждений, облицовка стен плитами и укрепление откосов посевом многолетних трав. Работы завершатся до конца года. Исполнителю уже выплачен аванс в размере 7,5 млн рублей.

Реконструкцию стены жители микрорайона ждут давно. Они неоднократно обращались к руководству города с просьбой об укреплении оползневого склона. Мало того, что сами дома находятся в непосредственной близости от опасного участка, так там несколько лет назад оборудовали детскую площадку, часть которой съехала после проливного дождя в июне прошлого года.

Год назад во время работы над проектом реконструкции этой подпорной стены специалисты обнаружили старый, скрытый в земле фундамент длинной 40 метров. Тогда было принято решение продлить уже существующую подпорную стену, построив на этом фундаменте новое защитное сооружение. Для реализации задуманного, изначально стоящий 5,6 млн рублей проект вырос в цене на 8,9 млн рублей.

Согласно контракту, гарантия на отремонтированную подпорную стену составит пять лет.