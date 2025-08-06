Обсудили названия новых улиц и остановок

На очередном заседании городской Межведомственной топонимической комиссии приняли решения о присвоении имен 15 улицам, скверу, а также более 30 остановкам общественного транспорта.

Как прокомментировал после заседания его итоги и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов, комиссия не заседала довольно давно, поэтому накопились вопросы, требующие решения. Еще и в связи с появлением новых улиц, а также перспективах создания таковых в результате новой застройки.

Часть наименований коснется улиц на 7-м километре Балаклавского шоссе. Правда, пока там только утверждена документации по планировке территории. Речь идет о шести улице, одном бульваре и сквере. Бульвар и сквер единогласно получил имя капитана 1 ранга Андрея Палия.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели вопросы увековечивания памяти участников СВО. Наименования вновь формируемым улицам были предложены командующим ЧФ, а также поступили от родственников погибших героев через Фонд защитников Отечества. В комиссию были представлены автобиографические справки, с изложением обстоятельств, при которых погибли участники СВО.

Решение по ряду вопросов все-таки отложили, с задачей дополнительной проработки с местными администрациями.

Дискуссию вызвал вопрос о присвоении наименования аллее вдоль Столетовского проспекта. Дело в том, что было несколько обращений от родственников, которые подтолкнули членов комиссии к мысли о необходимости присвоения аллее некого собирательного наименования, не выделяя кого-то одного из погибших в СВО. Это бы позволило увековечить память и других героев.

– После дополнительного рассмотрения вопроса с представителями местной администрации, мы снова вынесем его на заседание топонимической комиссии, – сказал М.Жукалов.

По этой же причине на следующее заседание перенесли присвоение наименований остановочным пунктам, которые также расположены вдоль аллеи.

– Это то кольцо, которое мы открыли в прошлом году на Столетовском проспекте, – уточнил М.Жукалов.

В отличие от остановки «Академия хореографии», название которой было одобрено единогласно, остановка на улице Катерной пока остается без названия.

– Названием должно отражать географическое положение улицы, но также жители и туристы должны при использовании наименования должны понимать, куда они получат доступ, – сказал М.Жукалов. На самом деле, члены комиссии призвали быть аккуратными в выборе названия в связи в расположенным на этой территории Памятником примирения. По мнению одного из заседателей, разночтения в восприятии событий, связанных с окончанием Гражданской войны, остаются.

Не решили пока, как назвать остановку общественного транспорта у новой парковки близ пляжа «парк Победы».

Решения о наименования улиц и сквера вступит в силу, когда на проект постановления будет вынесен на заседание правительства и принят там.

– Думаю, в течение двух недель такой документ будет подготовлен и представлен, – подытожил М.Жукалов.