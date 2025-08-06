Нужны сети и компьютеры

Принимается техника: ноутбуки, планшеты, мониторы, периферийные устройства, внешние аккумуляторы, модемы, роутеры. Можно принести как новую, так и бывшую в употреблении технику, главное — в исправном состоянии. Также для защиты от дронов нужны рыболовные сети. Они должны быть распутаны, упакованы и не повреждены.

Для уточнения характеристик технических устройств обращайтесь по телефону +7 (978) 811-93-90 (Сёмина Екатерина Сергеевна). Сбор проходит в Севастопольском региональном исполкоме «Единой России» в рабочее время по адресу: ул.Большая Морская, 4 и продлится до 30 августа.

Гуманитарный конвой отправится в зону СВО в сентябре.