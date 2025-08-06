На велосипеде по велодорожке не проедешь

Велопрогулка выходного дня по велодорожкам Фиолентовского шоссе для читателей «Севастопольской газеты» превратилась в настоящий квест с бесконечными остановками, возвращениями и переходами с одной стороны дороги на другую.

«По пути велодорожка внезапно прерывалась, и нам приходилось возвращаться к переходу, спешиваться и переходить на другую сторону дороги. И так много раз. Такое себе удовольствие», — читаем письмо в редакцию.

Для обсуждения проблемы, почему развитие велосипедной инфраструктуры в городе идет не туда, «Севастопольская газета» встретилась с экспертом в велосипедном вопросе — руководителем региональной общественной организации «Молодежное экологическое движение «ВелоПобеда» Никитой Клышко.

Халтурное проектирование

По его мнению, очень часто при проектировании ремонта или строительства дорог не учитываются самые современные требования. Проводится экспертиза, но на самом деле только сметной части, а не проектной. Например, в 2023 году был выпущен новый ГОСТ, который говорит о том, что все тротуары на улицах, где нет велодорожки, должны быть увеличены на метр, чтобы в том числе и велосипедисты могли двигаться по тротуару. При этом департамент транспорта часто пренебрегает этим требованием и не расширяет тротуар, прикрываясь тем, что в Севастополе стесненные условия. По мнению Н.Клышко, это отписки: «Департаменту просто проще так сказать, чтобы не делать велодорожки или выделенные полосы для общественного транспорта».

Велосипедисты не в приоритете

Участок дороги вдоль береговой линии Фиолента характеризуется тем, что там много выездов и въездов из СНТ, которые примыкают к основной дороге. Они пересекают и велодорожку, и тротуар. Места пересечений — самые опасные участки.

— При обсуждении проекта ремонта дороги мы [общественники] предлагали на таких участках организовать велопереезды. По нормативам, если велодорожка пересекается с каким-то проездом или дорогой, то на пересечении необходимо обустроить велопереезд — специальную зону с разметкой для проезда велосипедистов. В Севастополе такие есть на ул.Горпищенко, ул.Большой Морской, площади Лазарева. К сожалению, нам тогда отказали, — говорит наш собеседник.

Если же велопереезд не делается, то там устанавливается знак с перечеркнутой велодорожкой, а когда дорожка возобновляется — ставят знак «Велодорожка». Это снимает ответственность с водителей и обязывает велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) спешиваться. Так получилось и на Фиоленте — велодорожка пошла волной, и образовался частокол знаков.

— Стоит признать, что непрерывность велодорожки на Фиоленте удалось сохранить не везде. Этот проект реализовывался без реконструкции, и не было возможности выступить за пределы имеющейся земли. Понятно, что там, где не смогли сделать дорожку с двух сторон, сделали пешеходный переход, но если бы был велопереезд, то можно было бы велосипедистам не спешиваться, — подчеркнул Н.Клышко.