Мать и дочь продали Родину

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц Севастополя, обвиненных в государственной измене, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Виктории Стрилец и ее 24-летней дочери Александры. В суде установлено, что молодая женщина решила за вознаграждение вести конфиденциальное сотрудничество с представителями Украины против безопасности Российской Федерации. К осуществлению этой деятельности она привлекла мать. В сентябре 2023 года А.Стрилец передала сделанные ее матерью фотографии объектов Вооруженных Сил Российской Федерации в распоряжение подконтрольного ГУР МОУ канала в интернет-мессенджере.

Преступная деятельность женщин выявлена сотрудниками УФСБ России по Черноморскому флоту.

Суд приговорил каждую из подсудимых к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.