Клумба на Восставших — летнего сезона

Увидеть клумбу на пл.Восставших во всей красе можно исключительно летом, объяснила, что там происходит сейчас, мастер цеха закрытого грунта ГБУ «Парки и скверы» Юлия Емельяненко.

Работники предприятия 6 августа проводили на клумбе уходные работы: прополку и обрезку лаванды, роз, убирали мусор, стригли.

Всего же в центре пл.Восставших произрастает более двух тысяч растений разных видов, оттого порой клумба напоминает «аптекарский огород», на котором чего только нет. Кроме лаванды узколистной, лекарственной лавровишни, плюща и роз, на массивных вертикальных конструкциях — «пауках» растут петунии, которые время от времени приходится менять. Судя по всему, комфортно в любое время года чувствуют себя здесь только туи по периметру, которые в этот день стригли «под линеечку».

— Уходные работы проводятся по мере надобности: раз в две-три недели. Приезжаем — просматриваем, чтобы все было в порядке, — ответила на вопрос о разношертности посадок Ю.Емельяненко.

И все же клумба за минувшие годы не приобрела вид законченного ландшафтного объекта, а некоторые растения на ней вызывают откровенное чувство жалости. Например, ель в центре площади. Даже два года назад в момент высадки дерево не выглядело столь несчастным. Ели и зимой приноровиться к крымскому климату трудно, а в жару она и вовсе грустит.

Но в ГБУ «Парки и скверы» считают, что все обстоит иначе.

— Мы оцениваем нынешнее состояние ели как удовлетворительное. Уход за елью включает пролив раз в полторы недели: приезжает техника, мы вливаем под дерево около четырех кубов воды, потому что ель очень большая. Также вносим специальные удобрения для хвойных растений, — ответила на вопрос о грустной ели Ю.Емельяненко.

Она считает, что ель на пл.Восставших всё еще обживается после пересадки, и ее нынешнее состояние — нормальный процесс приживаемости, который может длится до пяти лет. Мастер парировала вопрос ответом, что в Севастополе много хвойных растений. Согласимся с ней в этом, но заметим, что можжевельники, сосны, кедры и туи — хвойники совсем другого районирования.

— Растение младше переболеет быстрее, постарше будет иметь больший период адаптации, — успокоила Ю.Емельяненко. А заодно рассказала, что клумба на пл.Восставших — результат работы ландшафтных проектировщиков, потому она считается полностью сформированной и не подлежащей никаким переменам и добавления. Из новых посадок мастер назвала только возможное обновление травяного газона, который высаживали уже не однажды, но удержать который пока так и не получилось.

Для справки: Ель — род хвойных вечнозеленых деревьев семейства Сосновые, распространенных в умеренных и холодных (субарктических и субальпийских) районах Северного полушария.