Боевую часть беспилотника из парка Победы взорвали на полигоне

Мероприятие прошло штатно, без угрозы населению и инфраструктуре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Работы велись на спецполигоне: пиротехники спецотряда МЧС ликвидировали боевую часть вражеского ударного беспилотника самолетного типа, который накануне был обнаружен в районе парка Победы.

Подорвали на месте

Также в ГУ МЧС сообщили об успешном уничтожении взрывоопасного предмета, обнаруженного в районе виноградника на Северной стороне Севастополя.

О подозрительной находке в районе садоводческого товарищества «Берег» сообщили очевидцы. Пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю установили, что «это взрывоопасный предмет современного образца и стоит на вооружении врага». Его уничтожили прямо на месте обнаружения путем контролируемого подрыва.

При обнаружении опасных объектов — звоните по номеру «112».