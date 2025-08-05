В районе Любимовки обнаружен беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружен в районе пляжа «Любимовка-2», на расстоянии примерно 50 метров от берега.

Как сообщил в соцсети губернатор Севастополя Михаил Развожаев, вероятно, в ходе одной из атак ВСУ беспилотник был сбит или подавлен силами РЭБ.

После обнаружения территорию пляжа оцепили, людей эвакуируют. В настоящее время принимается решение о способе подрыва опасной находки: либо на месте, либо после транспортировки к месту уничтожения.

На своей странице в соцсети М.Развожаев напомнил о необходимости в случае обнаружения опасных объектов звонить по номеру «112».

Вечером в субботу, 3 августа губернатор сообщал, что заглушенный средствами РЭБ БПЛА прибило к берегу в районе парка Победы. Территорию оцепили, на месте работали спецслужбы.