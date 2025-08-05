Поедут на «Архипелаг-2025»

Севастопольские студенты поедут в Москву на проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2025». В этом году участники соберутся в инновационном центре «Сколково». Участие в интенсиве примут команды из различных регионов страны. Им предстоит решить реальные задачи: от проектирования беспилотников до создания систем навигации и управления роем.

Севастопольский госуниверситет представят студенты Политехнического института, Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем. Как сообщается, подготовка к соревнованиям включила изучение регламентов, решение пробных задач и квалификационные этапы.

Активно готовятся команды кафедры «Интеллектуальные беспилотные системы». В состав одной из команд вошли выпускник четвертого курса и студент магистратуры.

«Эти ребята уже имеют значительный опыт участия в соревнованиях, причем не только с летающими аппаратами, но и с подводными и наземными роботами», — отметил старший преподаватель кафедры Иван Липко.

Вторая команда составлена из студентов третьего курса. Они готовят проект квадрокоптера.