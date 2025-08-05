Первый рейс Utair из Москвы в Геленджик вылетел из Внуково

Авиакомпания «Ютэйр» возобновила рейсы в Геленджик из Москвы, первый самолет по данному направлению вылетел 5 августа из аэропорта Внуково.

«Сегодня из аэропорта Внуково вылетел наш первый рейс по маршруту Москва — Геленджик. На борту самолета 160 пассажиров, которые уже совсем скоро будут наслаждаться пляжным отдыхом», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы перевозчика.

Отмечается, что рейсы в Геленджик из Москвы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Внуково — в 9.20, а в обратном направлении — в 14.35. Время в пути — 4 часа 25 минут. Как следует из информации на сайте авиакомпании, полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-800.

Аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, был готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщали в Росавиации. Регулярные рейсы могут выполняться с 8.30 до 20.00 мск. Первый с 2022 года рейс Москва — Геленджик авиакомпании «Аэрофлот» состоялся 18 июля.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года — аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.