Музею обороны Севастополя — 65 лет

Выставка «Музей и его люди», посвященная 65-летию Музея обороны и освобождения Севастополя, открылась в кинотеатре «Украина».

Она включает предметы из фондовой коллекции музея: фотографии, документы, произведения изобразительного искусства, награды, другие экспонаты. Все они рассказывают о создании и развитии музея, этапах его становления и о людях, которые работали в разные периоды существования музея.

Из главных достижений — изданная Книга Памяти города-героя Севастополя, а также энциклопедического справочника «Севастополь».

Интересны также представленные фотографии, которые выполнили музейные фотографы. Раньше их труд был незаметен для посетителей, теперь на выставке названы конкретные имена.

Среди представленных экспонатов — макеты зданий музея, выполненные руками его работников: Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», Оборонительной башни Малахова кургана, Дома-музея севастопольского подполья, Владимирского собора-усыпальницы русских адмиралов, ретрокинотеатра «Украина».

Посетить выставку можно до 26 октября. Запись на экскурсию осуществляется по телефону: +7 (988) 360-63-85.

Отпразднуют на Малаховом кургане

Праздничное мероприятие «День рождения Музея» пройдет на Малаховом кургане в субботу, 9 августа. Посетителей ждут интерактивные площадки и мастер-классы, выставки, спектакль, масштабная концертная программа, которая займет целый день: с 11.00 до 20.30. Все это время анонсирована работа квартала ремесленников.

С 16.00 до 20.00 запланирован лекторий по истории Севастополя, лекции будут проводиться каждый час, начало последней — в 19.00.

Детям и взрослым можно будет поучиться лепить из глины или из воздушного пластилина, попробовать лить солдатиков, рисовать пластилином, плести из бисера, освоить искусство оригами, попробовать себя в роли иллюстратора, научиться создавать объемные открытки, делать сувениры из гипса, набивать рисунок на платок, чеканить монеты, составлять мозаику из цветного стекла, рисовать на асфальте и т.д.

Впервые вниманию посетителей будут представлены выставки «Музей и военная топография» и «Севастопольцы музею». Первая — познакомит жителей и гостей города с материалами, переданными в музей краеведами и коллекционерами Игорем Акуленко и Владимиром Слуцким, посвятившим свою жизнь Севастополю.

На второй выставке будут представлены новые предметы по теме «Военно-топографическое обеспечение войск», подаренные представителями Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ в ходе посещения выставки «Бой начинают на карте: военные топографы в боях за Севастополь», а также предметы из фондовой коллекции музея. Часть предметов (теодолит, стереоскоп, арифмометр) будут в открытом экспонировании. Выставка дополнена фотоматериалами, книгами и документами.

Посетителей также ожидает концертная программа: с 16.00 до 20.30 выступят образцовый инструментальный ансамбль «Легенда» и ансамбль «Подворье».

В 17.00 начнется спектакль СевТЮЗ «Морской праздник в Севастополе», а с 19.30 — выступление эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества.

На праздник приглашают всех!