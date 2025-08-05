Фильм о силаче Василии Бабушкине снимают в Севастополе

Съемки фильма «Матрос Василий Бабушкин» об уроженце Вятки, русском силаче, цирковом борце и атлете Бабушкине начались в Крыму. Съемки пройдут также в Вятских Полянах, Москве и в Китае, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

«Кировская киностудия «Формат» приступила к съемкам нового фильма «Матрос Василий Бабушкин». Первые десять дней работы проходят в Крыму, задействованы локации в Керчи, Севастополе и Ялте. Помимо Крыма, съемки фильма пройдут в Вятских Полянах, Москве, Севастополе и даже в Китае», — цитирует сообщение ТАСС.

Режиссер проекта — Сергей Теренин, премьера запланирована на осень 2025 года.

«Важной вехой в жизни героя стал подвиг, совершенный в ходе Русско-японской войны. После получения 18 ранений и лечения, несмотря на незажившие травмы, выполнил секретную миссию по соединению русских эскадр. Именно этот эпизод стал темой для первого дня съемок, который проходил в бухте Булганак рядом с Керчью», — говорится в сообщении. Второй день посвящен битве при Порт-Артуре, локацией для съемок стала знаменитая крепость «Керчь» (форт «Тотлебен»). В Севастополе съемочной площадкой стал исторический парк «Федюхины высоты» — масштабный музейный комплекс под открытым небом площадью 129 гектаров, где воссозданы обстановки разных исторических эпох, позволяющие посетителям погрузиться в историю.

В проекте не будут задействованы профессиональные актеры. Вместо них на площадке работают реконструкторы, а также жители вятского края. Роль главного героя исполняет Андрей Кириллов, президент Федерации мас-рестлинга Кировской области.

Василий Бабушкин

Русский силач, цирковой борец и атлет Василий Бабушкин (1877-1924) родился в крестьянской семье в Вятской губернии в деревне Заструги Малмыжского уезда (сейчас это Вятскополянский район). С детства отличался богатырским здоровьем. Участвовал в Русско-японской войне, служил матросом на крейсере «Баян», был полным кавалером солдатских Георгиевских крестов.

После войны Бабушкин стал цирковым артистом, выступал по Вятскому краю, Поволжью и Уралу, его называли «Второй Поддубный». Трагически погиб от выстрела подростка (по одной версии, подкупленного конкурентами, по другой — грабителя).