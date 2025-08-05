Фестиваль оперы и балета в Херсонесе пройдет в девятый раз

Херсонес в очередной раз становится главной фестивальной площадкой лета. 5 августа там начнется IX международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», который продлится по 16 августа.

За несколько лет фестиваль стал одним из самых значимых событий в культурной жизни Севастополя. Спектакли в этом году опять будут идти на сцене, установленной в районе Карантинной бухты в Херсонесе.

Фестиваль откроет Балет Игоря Моисеева программой «Танцы народов мира», которая включит всемирно известные хореографические шедевры Игоря Моисеева. Все танцевальные композиции отражают хореографические портреты разных народов мира, их культуру, обычаи, традиции. Артисты коллектива, будучи ревностными хранителями искусства И.Моисеева, исполнят русский танец «Лето», калмыцкий танец, сюиту молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия», русский танец «Полянка», легендарный танец «Партизаны», флотскую сюиту «День на корабле» и другие. Программу «Танцы народов мира» артисты будут показывать на протяжении нескольких вечеров — с 5 по 8 августа.

Фестиваль продолжится 12 и 13 августа премьерой балетного спектакля «Поликушка», по мотивам повести Льва Толстого. Это хореографическая история о судьбах двух героев — Поликушки и Поликея. Спектакль поставлен на музыку Рахманинова, также прозвучат русские народные и казачьи песни в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

Еще одна премьера — опера «Алеко» от Севастопольского театра оперы и балета, главную партию исполнит директор театра Ильдар Абдразаков. Представления состоятся 15 и 16 августа,