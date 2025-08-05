Акваторию Ялты мониторят с помощью буя

Ученые лаборатории «Морские наблюдательные системы» имени С. В. Мотыжева Севастопольского государственного университета (СевГУ) установили в акватории Ялты специальный буй для непрерывного мониторинга моря. Об этом сообщается в соцсети на странице «Севастополь— это СевГУ». В проекте приняли участие специалисты Крымского управления по гидрометеорологии, а также компания «Марлин-Юг».

Назначение буя – следить за температурой и соленостью морской воды в реальном времени, с последующей передачей каждый час данных в систему «Городской экомонитор». Еще до установки оборудование прошло сравнительные испытания с традиционными методами анализа морской воды, при взаимодействии с Государственным океанографическим институтом имени Н. Н. Зубова.

Как сообщила заместитель начальника Севастопольского центра по гидрометеорологии Екатерина Любарец, установка буя необходимо для развития автоматизированной системы прибрежных морских наблюдений, а сам проект является частью масштабной работы по цифровизации прибрежных гидрометеорологических станций.

В настоящее время специалисты оценивают, насколько точными и надежными окажутся автоматические измерения в условиях длительной эксплуатации. Также сообщается, что проект стал частью масштабной работы по цифровизации гидрометеорологических станций в прибрежной зоне.