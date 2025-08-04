Возить воду в Гончарное поручено шесть дней в неделю

Такова реакция в городском правительстве на многочисленные жалобы жителей села, не имеющего централизованного водоснабжения.

Как пояснил первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин, проблему решили: с сегодняшнего дня подвозить воду будут всю неделю и до окончания засушливого периода. Подвоз будет выполняться пятью цистернами, четыре из которых — в Гончарное, еще одна — в Резервное.

— Вы там посмотрите, люди рассказывают о каком-то там спортивном набирании воды — с секундомером по 50 секунд, — обратил внимание первого зама губернатор Михаил Развожаев. На это А.Парикин ответил, что вопрос проработан с главой муниципалитета и депутатами, с расчетами потребления воды в каждом дворе.

Он также сообщил, что прежде вода подвозилась по графику «понедельник-среда-пятница», но, поскольку сейчас колодцы не наполняются, график довели до пяти дней.

На это глава города потребовал, чтобы воду возили шесть дней в неделю, пригрозив проверкой.

На инвестиционном портале Севастополя есть раздел «Водоснабжение сел Резервное и Гончарное, 1-я очередь». Срок реализации проекта — 2020-2024 годы, источник финансирования — госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», сумма финансирования — 85,00 млн руб., текущее состояние: «проектно-изыскательские работы не выполнены (существует дефицит финансирования)».