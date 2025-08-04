В сельских школах создадут агроклассы

Согласно существующему нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» федерального проекта «Кадры в АПК», агроклассы-лаборатории уже созданы в севастопольских школах – №17, 30 и 59, а также на базе учебного центра «Бухта Казачья». Есть такое направление и в школе №33. о чем рассказал директор департамента образования Максим Кривонос на аппаратном совещании 4 августа.

– Классы функционируют во взаимодействии с Центром экологического образования. Там находится основная теплица, там выращивают саженцы и передают ребятам, – сказал он, отреагировав на вопрос губернатора Михаила Развожаева.

– Надо во всех наших сельских школах открыть такие классы. Сделайте программу с нашими коллегами. По выращиванию ягоды, например. Потом можно ребят привлекать работать в губернаторские школьные трудовые отряды. Также можно направлять их на лето на предприятия, которые пользуются господдержкой, – предложил М.Развожаев.

Он также предложил найти форму, как это можно было бы сделать.

– Может быть, 50% на зарплату – от государства, и столько же за счет предприятия. И интересно, и ягоды можно поесть, – сказал М.Развожаев.

Заодно он вспомнил о проблеме, сложившейся на опытной площадке Станции юных техников в Кванториуме, и дал указание разобраться и решить вопрос к 1 сентября.