В России появится новый праздник — День артиста

Это профессиональный праздник артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Новый профессиональный праздник предполагается отмечать 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Сергеевича Станиславского», — говорится в сообщении.

Министерству культуры предписывается в шестимесячный срок выпустить ведомственный нормативный акт, закрепляющий это решение.

С инициативой установления Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.