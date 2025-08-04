В очереди на Крымский мост стоят по шесть часов

Со стороны Тамани и Керчи в очереди перед Крымским мостом стоят 4 068 автомобилей, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2 850 транспортных средств. Время ожидания — более шести часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 218 транспортных средств. Время ожидания — более трех часов», — цитирует ТАСС сообщение по состоянию на 17.00.

Это рекордные данные, предыдущий максимум по числу ожидающих проезда автомобилей был зафиксирован в мае — 2,7 тысяч. В июле — августе 2025 года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышает 1,5 тысяч автомобилей.