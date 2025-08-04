Трубе на Киянченко приказано найти хозяина

Речь идет о ливневке, от которой открестились все городские департаменты. Вопрос прозвучал 4 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

При ближайшем рассмотрении со стороны ГУПС «Водоканал» выяснилось, что на улице и трубы-то уже никакой нет. Ничего не знают о ней и в ДИЗО, а также в департаменте городского хозяйства.

— Все бодро отписались! — констатировал губернатор Михаил Развожаев. — Суслика найдите! Разберитесь! — обратился он к своему первому заместителю Алексею Парикину, настоятельно порекомендовав «заканчивать такую писанину». Губернатор пообещал за каждый такой ответ увольнять, начиная с автора отписки, потом его руководителя, который этот ответ завизировал, и так далее...

— Можно написать честно, что на балансе нигде нет, занимаемся... А лучше не писать, а сделать такие мелкие вопросы. Про глобальные — честно, когда деньги будут или не убудут в ближайшее время, — порекомендовал подчиненным глава города.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», жители улицы Киянченко живут без центральной и ливневой канализации, из-за чего их жизнь время от времени становится невыносимой. В очередной раз улицу, расположенную почти в самом центре города, залили сточные воды, образовав глубокие зловонные лужи.

В городские коммунальные службы с просьбой помочь и «сделать хоть что-нибудь» жители улицы обращались неоднократно. Даже собирали всей улицей подписи. Однако в ответ получали отписки.

Дело в том, что когда-то жильцы попытались решить проблему своими силами: сначала у края улицы устроили бетонную канавку, куда вывели стоки из частных домов. Потом по улице сами же проложили трубу, которая выносила нечистоты в ливневую канализацию на ул.Карантинная.

Все было вроде бы ничего, пока однажды не случился порыв трубы магистрального водопровода, зарытого в землю под канавкой. Чтобы залатать водопроводную трубу, прибывший к месту порыва водоканальский экскаватор разрыл землю, уничтожив канавку вместе с трубой-ливневкой. С тех пор порывы трубы стали происходить часто, что и понятно — стоки просачиваются в воду и разъедают трубу водопровода. Экскаватор снова разрывает грунт, после чего земля проседает, образуя впадины, заполняющиеся сливными стоками.