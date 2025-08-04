Расширили круг получателей прокатных детских вещей

Возраст родителей, имеющих возможность обратиться за прокатом вещей для новорожденных, увеличили до 35 лет. Соответствующее постановление 1 августа на заседании правительстве Севастополя представила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

До 35 лет может быть одному или обоим родителям, чтобы они тоже могли обратиться в пункт проката и получить предметы, необходимые их ребенку.

«Мы проанализировали ситуацию с рождением, и понимаем, что достаточно большое количество женщин родили детей за пределами 35 лет. Поэтому принято решение снять возрастные категории, а также расширить наименования прокатных предметов, сейчас мы расширяем закупку, – сказала Е.Сулягина.

По ее словам, в пункты проката могут обратиться женщины, не состоящие в браке, с детьми до полутора лет, многодетные семьи в возрасте детей до полутора лет или с детьми – инвалидами, малоимущие семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, приемные семьи, семьи, воспитывающие детей до полутора лет и семьи, в которых оба или один супруг принимали или принимают участие в СВО, – пояснила Е Сулягина.

Ранее предметы первой необходимости для малышей могли получить молодые семьи в возрасте до 35 лет, у которых есть дети до полутора лет.