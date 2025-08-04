Проект «Рыбный день» хотят возродить срочно

Сейчас проект четверговых скидок на местные морепродукты в магазинах Севастополя приостановлен, как выяснилось на аппаратном совещании в правительстве города 4 августа.

Заместитель губернатора Мария Литовко объяснила сворачивание проекта недостаточными объемами вылова рыбы, которые не позволяют держать прежние цены. Это заявление возмутило губернатора Михаила Развожаева, он напомнил, что это приоритетный проект, который ведет специальный человек.

— Надо было доложить, если там пауза, меры поддержки ведь продолжаются. По цифрам видно, что даже больше, чем в прошлом году добыто и выловлено. Цифры серьезные. Хорошо, доложите отдельно. Надо это дело возобновить, срочно отработать, — поручил М.Развожаев.

На том же совещании, докладывая об успехах развития рыбной отрасли, директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова рассказала, что в настоящее время севастопольскими рыбаками осуществляется вылов промысловой рыбы: хамсы, кильки, ставриды, барабульки, сумма поддержки из регионального бюджета составляет 82 млн рублей.

По ее информации, произошло обновление основных фондов предприятий рыбоперерабатывающей отрасли в количестве двух единиц, а также выполнен ремонт пяти промысловых судов.

— Несмотря на непростые условия, за первое полугодие уже удалось выловить 14 тысяч тонн водно-биологических ресурсов, что почти на 50% больше аналогичного периода 2024 года, — доложила Н.Скорюкова.

Напомним, что акция «Рыбный день» была введена в 2021 году. «День» проводился каждый четверг в некоторых магазинах Севастополя. Черноморскую рыбу в этот день можно было купить дешевле, чем в другие дни недели. Иногда скидка составляла до 50%.

Тогда акцию активно поддержали рыбопромышленные предприятия региона.