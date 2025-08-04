Прицеп перестали считать транспортным средством

При назначении государственной социальной помощи автоприцеп теперь не будут учитывать в качестве транспортного средства. Постановление об этом принято 1 августа на заседании правительства Севастополя.

Ранее при назначении соцподдержки учитывались наличие в семье двух автомобилей, срок которых не превышает пять лет. В число этих двух входил и прицеп, обладание им могло стать причиной отказа в соцпомощи.

Теперь прицеп признали не являющимся полноценным транспортным средством.

– На прицепе далеко не уедешь, – констатировал губернатор Севастополь Михаил Развожаев.