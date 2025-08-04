Пожарную часть в Павловке торжественно открыли

Построена часть по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

«Пожарная часть не имеет аналогов в севастопольском гарнизоне. Она оснащена современным оборудованием для ремонта и обслуживания техники, пожарно-технического вооружения, пожарных рукавов. Также на территории расположена учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса препятствий и зона отдыха личного состава. В будущем территория будет еще также обустраиваться и облагораживаться», — рассказал начальник пожарно-спасательной части в Павловке Алексей Фоминых.

На первом этаже здания находится помещение для пожарной техники и пост техобслуживания, диспетчерская, помещение для мойки автомобилей, кладовая инструмента и запасных частей, компрессорная, помещения для хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания и боевой одежды пожарного, а также помещение для мытья и сушки пожарных рукавов высотой в 12 метров. На втором этаже — учебный класс, медпункт, два конференц-зала, комнату приема пищи, прачечную, гардероб. Для бригад созданы комфортные условия: оборудовали комнаты отдыха, душевые, спортзал, сауну и даже небольшой бассейн. На крыше пожарной части специалисты компании-подрядчика поставили зенитные фонари — это архитектурные конструкции, которые позволяют освещать помещения и коридоры при помощи солнечных лучей.

Четыре дежурных караула пожарно-спасательной части будут работать на 14 населенных пунктов: села Гончарное, Резервное, Кизиловое, Колхозное, Новобобровка, Озерное, Орлиное, Павловка, Передовое, Подгорное, Родниковое, Россошанка, Тыловое, Широкое, а также в севастопольской зоне ЮБК. Суммарно это территория в 83 квадратных километра, где живут порядка 6,4 тысячи человек.

«Поручил присвоить пожарной части в Павловке имя 150-летия пожарной охраны Севастополя. Также планируем здесь сделать музей Спасательной службы Севастополя: думаю, что и гости города, и те, кто будет посещать Байдарскую долину, будут сюда приходить с большим удовольствием. Еще одно направление, которое мы планируем здесь развивать, — это профориентация: чтобы школьники, в том числе губернаторские школьные трудовые отряды, могли узнать, как устроена профессия спасателя», — рассказал на торжественном открытии губернатор Михаил Развожаев и вручил награды севастопольским пожарным и спасателям.

Губернатор пообещал, что в ближайшее время для новой пожарной части закупят новую технику: «Как минимум две новые машины будут приобретены до конца года и поступят в распоряжение наших спасателей».

Пожарное депо в Павловке начали строить в 2021 году, а сдали в начале 2025-го.

Справка

В Севастополе 2 августа 1875 года была создана добровольная пожарная дружина, ставшая предшественницей профессиональной пожарной охраны города.