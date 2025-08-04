Пациенты получат российскую вакцину от рака в ближайшие месяцы

Согласно плану, согласованному с Минздравом РФ, использование вакцины от рака, созданной на основе неоантигенов, группе больных меланомой в экспериментальном режиме должно начаться в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им.Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, вакцина делается под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него. Пока в клинических исследованиях участвуют больные с меланомой, поскольку она наиболее иммуногенная опухоль, для которой вакцины должны быть наиболее эффективны. Далее спектр исследований злокачественных новообразований будет увеличиваться.

«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов <...> и применяется впервые», — объяснил директор НИЦЭМ.

«Энтеромикс» является мРНК-вакциной от рака. Препарат разработали ученые Центра имени Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им.Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Подобные разработки велись давно — фактически с тех пор, как для науки стала очевидной невозможность создать универсальную поливакцину против многих видов рака. Препарат обещали сделать для россиян бесплатным.

О создании передовой отечественной онковакцины в феврале 2024 года на форуме будущих технологий рассказал президент России Владимир Путин. Тогда глав агосударства допустил, что скоро этот препарат и другие разработки на его основе будут «эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии».