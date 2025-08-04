Опасные погодные явления прогнозируются на юге России

Сильные дожди, грозы и ветер, представляющие в совокупности опасное явление, ожидаются в ближайшие дни в регионах юга европейской части России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На юге, в Краснодарском крае, ожидается сильный дождь в виде ливня, гроза, град, ветер до 25 м/с. Аналогичная ситуация в Ростовской области и Калмыкии.

4 августа в Крыму пройдет сильный ливень с грозой, крупным градом и ветром 20-25 м/с. «Это связано с сильной неустойчивостью атмосферы, в том числе из-за высокой температуры», — пояснил Р.Вильфанд.