Нарушитель ПДД занялся выращиванием наркотиков

Полицейские изъяли у жителя Гончарного 748 кустов конопли и более полукилограмма марихуаны.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2025» задержали 55-летнего жителя села Гончарное, который выращивал коноплю и хранил изготовленную из нее марихуану. На его приусадебном участке полицейские обнаружили наркоплантацию из 748 кустов каннабиса. Кроме того, в ходе обследования территории домовладения оперативники нашли и изъяли более 500 граммов уже готового наркотика.

Предварительно установлено, что ранее судимый за нарушения ПДД сельский житель посадил наркосодержащие растения и осуществлял за ними систематический уход. Задержанный отказался давать пояснения о своей незаконной деятельности сотрудникам полиции.

В настоящее время назначено проведение необходимых криминалистических экспертиз. В действиях гражданина усматриваются признаки преступлений, предусмотренных антинаркотичекими статьями УК, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.