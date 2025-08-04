ЛДПР предлагает поддержать виноделов и рыбаков

Координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев обсудил за «круглым столом» с предпринимателями динамику развития малого и среднего предпринимательства в регионе.

Итогом общения с бизнес-сообществом стал разработанный комплекс мер, который ЛДПР предложила к реализации на Крымском полуострове в качестве поддержки местных производителей. Особое внимание в проекте уделено развитию ключевых для территории направлений деятельности — виноделию и рыболовству.

Центром обсуждения вновь стала стратегия «Новая индустриализация России», представленная председателем ЛДПР Леонидом Слуцким на Петербургском международном экономическом форуме. Программа заинтересовала предпринимателей всей страны, поскольку учитывает их реальные потребности и проблемы. Что же касается специфики Севастополя, то поговорив с участниками круглого стола И.Журавлев предложил к реализации следующие ключевые меры поддержки:

— запуск реально доступных кредитных программ для МСП;

— развитие перерабатывающей инфраструктуры для рыболовства;

— снижение налоговой нагрузки для компаний, переходящих из малого в средний бизнес.

По словам И.Журавлева, в севастопольское отделение ЛДПР регулярно обращаются предприниматели как со своими проблемами, так и с идеями и предложениями по совершенствованию законодательства в части поддержки МСП. Среди острых проблем бизнесменов – рост финансовой нагрузки из-за НДС для тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения, особенности ЕНС, изменения в законодательстве, сложности с получением рассрочек для уплаты обязательств и кредитов на развитие.

«Все эти вопросы мы в обязательном порядке изучаем, анализируем и берем в работу, — рассказывает И.Журавлев. — Вместе с нашими предпринимателями, с экономистами, с юристами и другими специалистами мы ищем и находим пути решения этих проблем. А совместные круглые столы позволяют понять и учесть все нюансы и детали проблем предпринимателей. Именно на такой всесторонней экспертной основе мы и формируем свои законодательные инициативы».

Политолог Дмитрий Нечаев одобрил практику регулярных круглых столов, которые ЛДПР проводит в Севастополе, отметив, что малый бизнес — это кровеносная система региональной экономики, и в нынешний непростой экономический период она нуждается в системной поддержке.

«ЛДПР — одна из немногих политических партий, которая сегодня прицельно занимается проблемами предпринимателей, предлагая предметные и действительно востребованные меры поддержки», — считает эксперт.

По словам политолога, одна из важных и актуальных инициатив партии – сокращение количества проверок и вмешательства в работу предприятий, а также «запрет» на постоянное изменение правил ведения бизнеса.

«Предложения депутата Журавлева по поддержке бизнеса однозначно направлены на благо экономики Севастополя, и, надеюсь, они будут учтены властями и реализованы на практике», — резюмировал Д.Нечаев.

В Крыму сегодня действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. При этом только за последние полгода зарегистрировано 326 новых ИП.