Кандидаты в губернаторы раскрыли свои доходы

Сведения о размере и об источниках доходов за 2024 год, а также имуществе пяти кандидатов в губернаторы Севастополя размещены на сайте горизбиркома.

В единый день голосования — 12, 13 и 14 сентября севастопольцам предстоит выбирать губернатора из пяти кандидатов. Это: Илья Журавлев (ЛДПР), Сергей Круглов («Справедливая Россия-За Правду»), Геннадий Кушнир (КПРФ), Михаил Развожаев («Единая Россия») и Ирина Салина («Новые люди»).

Больше всех из претендентов на пост губернатора зарабатывает дама. И.Салина задекларировала доход за 2024 год в 6,8 млн рублей. Источниками указаны компания ООО «Диабух», АО «НПФ Газфонд пенсионные накопления», пенсионный фонд и начисления на банковский вклад. Кандидат владеет 5/6 доли квартиры в Севастополе размером 58,4 кв.м и 20-летним автомобилем «Волга».

Ее супруг подрабатывает в фирме жены. Работа и пенсионный фонд обеспечили ему доход в 530 тысяч рублей. Из имущества у него микроавтобус «Мерседес-Вито», 1998 года.

У кандидата и действующего губернатора М.Развожаева доход в 2024 году был 5,9 млн рублей. Это зарплата и проценты в РНКБ-банке. Цифры вполне сопоставимы с доходом губернатора в 2023 году — 5,097 млн рублей. М.Развожаев всё также владеет квартирой в Москве (65,4 кв.м) и 5/6 долей земельного участка в Севастополе (3,87 соток), 5/6 частями жилого дома (184,5 кв.м) на этом участке и такими же частями бани и сарая-гаража.

Супруга действующего губернатора — домохозяйка. Доход она имеет от акций «НК «Роснефть» (их 147 штук, стоимостью одной акции в 2024 году была 0,01 руб.). В прошлом году она продала автомобиль за два миллиона рублей (из прежних деклараций можно предположить, что это Nissan Murano) и приобрела новый китайский кроссовер GAC. Владеет она третьей частью квартиры в Севастополе (79,4 кв.м). У пары двое несовершеннолетних детей, которым принадлежит остальная часть квартиры.

Кандидат И.Журавлев за прошлый год имел доход в 4,8 млн рублей. Источник поступления средств — аппарат заксобрания Севастополя, где он работает, СевГУ, где он преподает, и РНКБ банк, где он хранит деньги. И.Журавлев имеет семь земельных участков в Севастополе, жилой дом (708,1 кв.м), квартиру в Тверской области (41,8 кв.м), а также объекты недвижимости (80,2 кв.м и 167,2 кв.м). У него два автомобиля «Мерседес» (2017 и 2009 года), мотоцикл БМВ 2021 года и мотоцикл «Хонда», 2004 года.

Доход его жены в прошлом году — 108,5 млн рублей. Источники — ООО «КП Чистый город» и банк «Россия». У нее три земельных участка: один в Московской области и два в Севастополе, жилой дом под Москвой (296,4 кв.м), четыре квартиры: две в Москве и две в Севастополе, три парковочных места в Москве и автомобиль«Тойота», 2004 года. На счетах в банках лежит 265,4 млн рублей.

Кандидат С.Круглов за прошлый год заработал 751,6 тысяч рублей: зарплата в общественной организации «Мы — севастопольцы», пенсия и проценты в банке. Он владеет 9/20 доли земельного участка в 4,1 сотки, такой же долей жилого дома (485,40 кв.м) и автомобилем «Лифан», 2015 г. Доход его жены, также пенсионерки, — 1,3 млн рублей. Она работает в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности. Женщина владеет тремя земельными участками: 1/20 доли в 410 кв.м, 345 кв.м; 700 кв.м; 1/20 жилого дома 485,4 кв.м, двумя квартирами — 29,8 кв.м и 1/2 доли 58,5 кв.м. Ездит на автомобиле «Kиа», 2014 года.

Самый скромный доход у кандидата Г.Кушнира. 306,3 тысяч рублей ему дала работа в греко-панамской крюинговой компании, преподавание в СевГУ, пенсия и проценты в банке. У кандидата квартира в Севастополе (84.20 кв.м) и 21 акция Югрефтрансфлота (номинальная стоимость одной акции 2,50 рублей). Его супруга задекларировала 280 тысяч рублей совокупного дохода (пенсия и банковские проценты), земельный участок (614 кв.м), три квартиры (41,5 кв.м., 44,2 кв.м., 1/3 доли 68,25 кв.м), садовый дом (23,4 кв.м), нежилое помещение (43 кв.м) и 15-летний автомобиль «Tойота».