Достроили еще одну «Комету»

«Судостроительный завод ОСК «Вымпел» подписал акт приема-передачи скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Это уже пятое судно проекта 23160 по счету, построенное судостроительным заводом ОСК «Вымпел». Судно получило название в честь крымского города — Феодосии», — цитирует сообщение ТАСС.

Судно успешно прошло полный цикл ходовых испытаний, подтвердив заявленные технические и эксплуатационные характеристики. Российский морской регистр судоходства выдал акт освидетельствования, что подтверждает полную готовность судна к эксплуатации. Судно построено по заказу лизингового предприятия ОСК «Машпромлизинг» для последующей передачи в лизинг ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок 120 пассажиров со скоростью до 65 км/ч. Судно будет эксплуатироваться в Азово-Черноморском бассейне. СПК «Комета 120М» оснащено современными средствами связи, навигации и системой умерения качки. Салоны эконом- и бизнес-класса оборудованы креслами авиационного типа, имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.