Чернобыльцам выплатят 7 и 4 тыс рублей

Сумма выплаты составит 7 тыс рублей лицам из числа инвалидов и участников ликвидации последствий ликвидации радиационного воздействия. В размере 4 тыс получат граждане, пострадавшие вследствие радиационного воздействия, а также членам семей, потерявших кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

Все выплаты будут произведены до конца 2025 года. Состоящим на учете чернобыльцам деньги перечислят в беззаявительном формате.

— Если появятся люди, которые на сегодня не состоят на учете, постановлением определен период до 25 ноября. Они могут подать заявление и также до конца этого года и также до конца года получить выплату, – рассказала директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина на заседании правительства 1 августа.