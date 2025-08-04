Азовское кольцо замкнут в 2026 году

«В следующем году планируется окончание строительства Азовского кольца — того участка, который проходит по Донецкой Народной Республике», — цитирует Д.Пушилина ТАСС.

Он отметил, что за 2,5 года в регионе отремонтировано и построено 1,5 тыс. км дорог. «В начале года мы планировали 453 км дорог. Удалось за счет быстрой реализации, за счет того, что мы нашли возможность использовать местные материалы, инертные материалы, то есть локализация у нас достаточно высокая, — соответственно, можем делать больше, быстрее и качественнее. И уже теперь мы до конца года планируем более 800 км. Это рекордные показатели. Честно, мы такого не видели. Не то что сейчас, а мы не видели этого, наверное, вообще до 2014 года. Это действительно качественные современные дороги по высоким российским стандартам», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в рамках пятилетней программы дорожного строительства в стране реконструируют дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1 400 км. Оно проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области. Вице-премьер пояснил, что улучшение транспортной инфраструктуры вокруг Азовского моря позволит развить туризм на этом направлении.