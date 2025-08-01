Звездопад нужно смотреть без засветки

Отсутствие световой засветки – главное условие для созерцания двойного звездопада, который как раз сейчас озаряет ночной небосклон над всей планетой, включая территорию России и Крыма. Об этом «Севастопольской газете» рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров.

По его словам, сейчас на ночном небе повсеместно можно видеть два малых потока метеоров, примерно по 20 метеоров в час. Единственное условие наблюдения – отсутствие засветки, то есть, нужно искать места, где нет освещения. О конкретных сроках этого астрономического фейерверка говорить не приходится.

–Метеорные потоки плавно нарастают и плавно гаснут. Могут нарастать неделю и столько же гаснуть, могут две недели нарастать и две гаснуть. Строгих границ нет. Могу сказать, что сейчас на небесной сцене солируют метеоры Каприкорниды, Дельта- Аквариды и Альфа – Каприкорниды. После них плавно будет происходить нарастание потока Персеидов (тоже метеоры) со стороны созвездия Персей, с интенсивностью потока примерно 60 метеоров в час, – рассказал С.Назаров.

Самый яркий звездопад персеидов астрономы ожидают примерно 12-14 августа. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь»

Про засветку не забудьте!