Увеличили выплату за контракт на СВО

Постановление об увеличении с 1 августа региональной единовременной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ на участие в СВО, увеличили с 500 до 700 тыс рублей. Документ принят 1 августа на заседании правительства Севастополя.

На том же заседании решено выплачивать из регионального бюджета по 200 тысяч рублей севастопольцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в других субъектах, если они не получили аналогичную выплату в этих субъектах. По состоянию на сегодня, по информации военкомата, таких военнослужащих 147.